David Harbour: "Al estudiar teatro fui un poco Hellboy"

¿Cómo fue interpretar a este superheroe?

-Algunas cosas me esforzaron como la prueba del maquillaje, ponerme en esa vestimenta, usar una apretada máscara entera, cuernos, cabellos, ojos, dientes, una mano en forma de garra, una cola y con todo esto me miro en el espejo y no soy yo. Soy otra criatura. Casi un rinoceronte. Tuve que recurrir a mis recuerdos cuando era chico y leía las revistas de historietas y recordé ciertos gestos que hacia en ese tiempo y los usé en algunas escenas de ‘Hellboy’.

¿Fueron escenas difíciles?

- Estudié como hacer ciertas posiciones, casi como un bailarín de ballet una que había una primera posición, tuve que imaginar como hacer las escenas emocionales que afectaron e influyeron en su comportamiento. Además imaginé sus cuerdas vocales que tenían que ser distintas y parecidas a las de medio demonio, ¿y quién sabe como habla un demonio? (risas).En realidad aprendí con un preceptor de dialectos que me instruyó un léxico de sonidos en donde mi personaje aprendería el inglés. Así que interprete el ingles hablando como los norteamericanos.

Lo hizo muy bien...

- Yo crecí en Westchester County en New York, sector de clase media alta de una comunidad orientada con gente de negocios, muchos abogados y médicos. Me converti en la oveja negra del lugar porque yo vestía todo de negro y me pasaba en el colegio leyendo ‘Hamlet’ (risas) y cosas por el estilo. Fui muy dramático. Amé el teatro y me puse muy en contra de los ideales de triunfar y tener dinero en Westchester. Luché mucho, fueron tiempos difíciles para mí. Creo que fui un poco como Hellboy. Pienso que estaba muy enojado. (risas) Estaba muy confundido. Sentía que era un inútil, en particular en esa sociedad.

Hellboy era muy fuerte. ¿Se entrenó en un gimnasio?

- Si, (risas). Ir al gimnasio es feo. Pero lo hice. Hice mucho entrenamiento con un conocido gimnasta Don Saladino, quien es realmente talentoso y me entrenó a pesar de mis quejas. (risas). Soy grande en el film y la gimnasia levantando pesas me ayudó mucho, porque ayuda el crecimiento de las hormonas y estimula testosterona. No disfruto ir al gimnasio. Prefiero estar sentado en mi sillón comiendo donuts y mirar películas.

Ingresará al Marvel Universe por Viuda Negra ¿es verdad?

- Si, creo que comenzaremos a filmar en Junio. Conozco en general el argumento pero no le puedo decir una letra del mismo, porque si le contara algo, me darían un puntapié y estaría fuera del reparto.

¿Cómo le dieron el rol estelar de ‘Hellboy’?

- Simplemente me llamaron los productores Lloyd y Larry y el director Neil Marshall y me dijeron ‘Queremos que tu hagas ‘Hellboy’. Al mismo tiempo habían visto el primer capitulo de ‘Stranger Things’ y convinieron que yo era el actor ideal para hacer ‘Hellboy’. Después discutimos, hicimos cambios y finalmente lo filmamos.