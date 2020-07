"Estamos entrando en el ojo de la tormenta en Provincia"

Detallaron la nueva instancia de la cuarentena, el esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio en los diferentes distritos de la provincia.

"No hemos tomado aún una decisión, tenemos que analizar, como mínimo, lo que viene pasando estas dos semanas. Estamos muy preocupados porque esto no está controlado y en algunos lugares no está contenido", dijo jefe de Gabinete Bianco.

Pidió, además, a los intendentes ‘cumplir las normas’ en torno al aislamiento social por la pandemia de coronavirus y ‘no forzar actividades’ que el gobierno provincial no haya autorizado.

Dos semanas es el parámetro a tener en cuenta para la decisión final de cómo proseguirá la cuarentena, según se explicó. En las dos últimas semanas, la tasa de aumento de contagios es el 33 %. Y se bien se tendrán en cuenta esos datos, no es el "corte final" que harán los expertos para sugerir el devenir del aislamiento.

‘No forcemos actividades porque la pandemia no está controlada: los contagios suben a una tasa de 33% y no hay que llegar a saturar las camas ni los respiradores’, dijo Bianco.

"Estamos entrando en el ojo de la tormenta", graficó el ministro de Salud Daniel Gollán, metáfora que se la adjudicó al epidemiólogo y asesor gubernamental Pedro Cahn. La misma imagen utilizó luego Bianco para resaltar sobre los cuidados.

"El tremendo esfuerzo que están haciendo, el gobierno y el pueblo de la provincia, para aumentar la cantidad de camas de terapia intensiva, si no va acompañado de una moderación del crecimiento exponencial de los casos permitirá a lo sumo posponer algunos días más el proceso de saturación", puntualizó el ministro de salud provincial.

Y destacó "la importancia de seguir agregando camas de terapia intensiva y, simultáneamente, moderar el ritmo de crecimiento de los contagios: hay que ir jugando permanentemente con los dos aspectos".

El subsecretario Nicolás Kreplak, a su turno, señaló el aumento reciente de casos, y el consiguiente incremento de la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva, que pasaron de 740 hace diez días a 866 hoy.

La incidencia de la pandemia a nivel provincial es de 540 casos cada 100.000 habitantes.

En lo que hace a los niveles de ocupación, de las 31.967 camas disponibles en toda la provincia se encuentran ocupadas el 48,86%; para los municipios del AMBA, específicamente, se cuenta con 20.977 camas, de las cuales están ocupadas el 54,75%.

Se está transitando la última semana previa al 2 de agosto, cuando concluye este último capítulo de la cuarentena, y desde la provincia insistieron en considerar "un error" que se tomen decisiones separadas entre la Gobernación y la Capital Federal en el AMBA, tal como se viene diciendo desde un tiempo a esta parte.

Además, a nadie escapa, que es en esta semana cuando se empezará a cocinar, a fuego lento, la decisión que se tomará en la esfera nacional pero que estará directamente relacionada con las políticas que se aplicarán en las dos jurisdicciones que comprende al AMBA.

En la provincia hay un total de 56 municipios, tres menos que la semana pasada, que se encuentran en la Fase 5, la Fase de mayores reaperturas; mientras que 41 están la Fase 4 y 38 en la Fase 3, en la que permanecen los municipios que integran el Área Metropolitana.