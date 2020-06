"Hay miles de productores afectados por lo que pronunciarse a favor de la empresa en este momento no me parece atinado para nada, es como salir a aplaudir al que estafó a los productores. Nosotros nos paramos en defensa de los productores y la empresa a pesar de tener todos los recursos financieros, los fugó", sostuvo Salas en declaraciones a Radio Con Vos.

"Consideramos que la empresa tiene que seguir funcionando, que tiene que producir, que tiene que comerciar y que tiene que estar en el circuito de trabajo; hay que encontrarle una salida a esto que mantenga el trabajo", agregó el dirigente cordobés.

"Pensar que en esto hay una intencionalidad del Gobierno de avasallar derechos me parece totalmente desproporcionado, hay que estar muy alucinado para pensar en esos términos, hemos visto pasar gobiernos de todos los signos y jamás vimos un intento así, de ninguna manera", aseguró.

Dijo que "tiene que haber un debate político más elevado, si nos ponemos a ver objetivamente no tenemos nada que ver con Venezuela, Venezuela importa alimentos, noto muy fanatizado a quien tiene una manifestación de ese tipo, es una locura, es desproporcionado".

Salas sostuvo que "la empresa fue la que pidió la intervención en su momento" y observó que "nosotros no tenemos una legislación específica de salvataje de empresas importantes como sí tienen países desarrollados, entonces el Gobierno toma la figura de la expropiación en un sentido más amplio y es ahí cuando empieza el conflicto".

Consultado sobre la administración de Vicentin, Salas dijo que "fue pésima, por los resultados, dejar a una empresa en estas condiciones en medio de lo que significa el comercio internacional de granos, con los privilegios en el Banco Nación que tuvieron en el gobierno anterior y entregarla, porque ellos mismos fueron a pedir la intervención", concluyó.

Estas declaraciones de Salas se contraponen con las del titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, quien semanas atrás había dicho: "Si a cada empresa que el Estado va a tener que dar un rescate, expropiándola, claramente el panorama no va a ser muy bueno". "La decisión sienta un precedente que realmente alarma", sostuvo entonces Pelegrina. Asimismo, señaló que "no le encontramos una racionalidad económica a la injerencia que pueda tener sobre el sector. Si se sustenta en dos palabras que se mencionaron, como soberanía alimentaria, claramente no tiene que ver con eso, porque la compañía no produce alimentos para los argentinos".

Pelegrina analizaba sobre el papel del Estado en Vicentín: "Se puede entender desde el ámbito político. Me parece que ahí viene el daño, porque es un proceso que está en curso judicial, con un concurso en marcha, que tiene mecanismos dentro de la justicia para dirimir derechos entre privados. Y que haya una injerencia del Estado, no tiene sentido. Porque hay muchas empresas que le deben al Banco Nación y hay mecanismos financieros para llegar a una solución".