Laurita Fernández: "En escena hay algo de nuestra vida real"

En un mano a mano con POPULAR, la conductora habló acerca de esta nueva temporada, las expectativas, sus nuevos proyectos, la convivencia junto a su pareja y su hija Rufina, sus grandes pasiones y la preparación para nuevas propuestas laborales.

Hace ya unas semanas en el Teatro América de Mar del Plata, los protagonistas Nicolás Cabré y Laurita Fernández, con dirección de Gonzalo Urtizberea, abrieron la temporada con la comedia Departamento de Soltero" y la modelo y conductora dio detalles al respecto: "Es una historia que esta ambientada en los años 60 entonces toda la puesta y toda la escenografía te lleva y te remonta a esa época, lo cual es divino. Por su puesto que se tocan temas clásicos que hoy en día nos tocan y nos pegan a todos, entonces hablan un poco del amor de la soledad de cuanto uno esta dispuesta a resignar". aseguró Laurita.

La variedad de trabajos y distintos desafíos que la han llevado a probarse y sabiendo sortear, cayendo bien parada en cada uno de ellos, es un dote incorporada que posee la conductora que previamente siempre decide prepararse para llevarlo con la mayor de las responsabilidades. Al ser consultada sobre qué faceta es la que le sienta más cómoda dijo: "En televisión me gusta mucho conducir, la verdad que las experiencias que tuve me encantaron. En tele me gusta mucho la adrenalina del vivo de improvisar y demás. En teatro me fascina el musical, es mi gran amor, es con lo que empece. La primera vez que vi un musical dije quiero hacer esto el resto de mi vida y tengo el privilegio de poder hacerlo así que ojalá esto continué y sea para largo", destacó. En cada puesto a ocupar lo hace siempre de manera profesional y se capacita para estar a la altura de lo que se le pide. "Trato de aceptar cosas que siento que puedo abarcar o cosas con las que me siento cómoda, por supuesto que hay ciertas cosas que he decidido dejar pasar porque siento que por ahí sentía que no eran para mi o no me sentía tan cómoda haciendolo y trate de ir eligiendo a conciencia”, resaltó la actriz.

En este sentido no se arrepiente de haber dejado pasar ninguna propuesta y agregó: “Cada decisión que fui tomando siempre fue muy pensada y tomando riesgos y asumiendo desafíos y tratando de no quedarme en el lugar donde me queda cómodo solamente y de trabajar y capacitarse. Creo que de eso se trata y aprender, la verdad que tuve la posibilidad de trabajar con gente que sabe mucho que la tiene muy clara entonces eso te hace aprender un montón”.

Este año se da una particularidad en las obras de teatro de Mar del Plata porque justamente hay varias parejas reales que comparten el escenario. En su caso es con Nicolás Cabré. Departamento de Soltero es la segunda obra que hacen juntos. Primero la presentaron en la Ciudad de Buenos Aires y ahora la trasladaron a Mar del Plata.

En la primera obra que protagonizaron, Sugar, se conocieron y empezaron un romance. Laurita venía de relaciones mediáticas y Nicolás llevaba encima el estigma de donjuán implacable. Pero la pareja está muy consolidada. Fernández ingresó a Sugar en reemplazo de Leticia Siciliani. La primera versión del clásico de Hollywood fue un gran éxito. Para Laurita era un desafío fuerte reemplazar a Leticia, quien había recibido grandes elogios por su papel en la obra. La poca experiencia en teatro hacía que estuviera más observada que el común de los actores. Finalmente, salió ilesa y dio un salto en su carrera.

Acerca de como sobrelleva el trabajo con Nico la conductora sentenció: “Yo con Nico nos conocimos trabajando en Sugar, entonces hay algo de que ya sabemos como somos y la verdad que para mí es un privilegio compartir escenario con él. La ultima vez que vino él a Mar del Plata fue con Alfredo Alcón hace muchos años. Así que volver esta temporada laburando arriba del escenario, es esto que te digo: es un aprendizaje, un privilegio y una experiencia re linda, un viaje hermoso”.

Acerca de la hermosa experiencia de compartir las tablas nuevamente deslizo: “con Nico nos conocemos mucho, le conozco cada gesto y él a mí y encima estamos contando una historia de amor con lo cual hay algo de la vida real que se traduce ahí lo hace aun más verdadero y mas autentico”. Laurita no dejó de contar una incidencia que sucede a menudo en el transcurso de la obra que vienen protagonizando juntos. “Sí es verdad que él me hace reír mucho, entonces tengo que muchas veces hacer fuerza para no tentarme porque el guacho de repente hace un chiste nuevo y yo me quiero reír y no puedo entonces ya sabe que no me tiene que mirar pero la pasamos bárbaro”.

Mas allá que comparte tiempo junto a Rufina, la hija del actor, Laurita dio a conocer hace una semanas que no esta en sus planes ser madre por el momento ya que le quita mucho tiempo. “Te consume tiempo para poder hacer varios laburos como estoy ahora. No sé si todavía estoy preparada para dedicar un año a prepararme para ser mamá, son nueve meses el embarazo y mucha atención”. Con una obra en cartel donde comenzó muy bien en ventas y recaudaciones, la conductora espera un 2020 con muchos proyectos y muy bien acompañada. Nos anticipo cómo continuará y proyecta su año: por lo pronto lo que viene para este año la gira de Departamento de Soltero, un programa de entretenimientos, de la que “no puedo adelantar mucho y que se emitirá por un canal de aire” y como adelanto exclusivo confirmó que “se viene algo musical en la calle Corrientes también, después de la comedia que estamos haciendo”