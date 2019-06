Matías Morla subió una foto del novio de Claudia Villafañe con Leo Cohen Arazi

La semana pasada Jorge Taiana, el novio de Claudia Villafañe, trató de "impresentable" a Matías Morla. Esa fue la primera vez que Taina defendió a su mujer y por supuesto que recibió la respuesta de Morla. Subió una foto en la que el representante está con Enrique Pinti, pero en esa mesa también aparecía Leo Cohen Arazi quien fue denunciado en la causa de pedofilia que se inició en Independiente. "Yo lo que hice fue publicar esa foto que estaba en internet. El está con esa gente que fue denunciada por pedofilia, yo no. La realidad es la foto, no es un invento", dijo Morla. Taiana no respondió nunca a la publicación de la foto que seguramente no le debe haber gustado demasiado y lo dejó más que expuesto.