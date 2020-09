Piden "garantizar el libre tránsito" para el turismo

"No es que a la CAT no le preocupen los contagios o los fallecidos, lo que planteamos es que tenemos que salir del formato del miedo", aclaró Elías, quien subrayó: "Este virus no es un chiste, no es un invento del gobierno nacional".

El presidente de la CAT ofreció una conferencia de prensa virtual en la que aseguró que "éste es el peor momento de la historia del turismo" y es necesario "salir rápidamente de la parálisis" porque "no se puede sostener un día más con actividad cero y los gastos que hay" al tiempo que agregó que "son muchas economías regionales que dependen del turismo y siete meses es toda una vida".

Elías analizó las trabas para la reactivación del sector y consideró que "hay que cambiar el formato comunicacional y transmitir mensajes claros y concretos. El Gobierno debe garantizar el libre tránsito por el país. Si permite que cada intendente levante una barricada o los gobernadores no dejen que los vuelos lleguen a sus provincias no vamos a lograr una reactivación".

Y añadió: "No esperamos un turismo custodiado por las fuerzas de seguridad para que se pueda desarrollar. El mensaje tiene que ser uno. La apertura de la actividad turística tiene que darse de forma natural".

"No hay otra forma de atravesar la pandemia si no es con responsabilidad individual y social", insistió.

El presidente de la CAT recordó que el coronavirus ya tiene circulación comunitaria y que hay provincias que tienen propuestas para permitir una reactivación del turismo sin poner en riesgos el sistema sanitario de la localidad que los reciba.

"La circulación del virus ya es comunitaria, no es más el turista el que la traslada de un lado al otro. No hay un basamento que justifique que no deba haber actividad turistíca", indicó Elías.

Sobre la asistencia a los contagiados afirmó: "Hay opciones diferentes, hay soluciones. Pero la solución no pasa por cercenar la actividad. Hay provincias como Río Negro que propone una reapertura gradual y que cada persona llegue con un seguro contratado y que ese seguro cubra un vuelo sanitario o una extracción de la provincia para ser atendido en el lugar de residencia. Hay test hoy de antígenos que se realizan en 15 minutos sin necesidad de intervención de un laboratorio o una clínica".

Y reflexionó: "hemos sostenido una cuarentena obligatoria y se ha fomentado el miedo. Pero la sociedad le ha perdido el respeto a la cuarentena y al miedo".

El presidente de la CAT volvió a plantear la necesidad de la libre circulación al asegurar que "sin conectividad no hay turismo. Esto es clave".

"La Argentina no puede tener 24 países dentro de su perímetro. Necesita sí o sí que haya libre circulación, férrea, transporte terrestre, autos particulares y de aviones. No tiene ningún sentido decir que vamos a reabrir la actividad turística sin libre circulación", indicó.

Por su parte, Héctor Viñuales, vice segundo de la CAT y presidente de FEDECATUR, también analizó la falta de garantías en la circulación al considerar que es "otra problemática por el cuidado, miedo o falta de cultura de los habitantes que no quieren dejar pasar turistas".

Y lamentó las ciudades vacías en las que el turismo es el motor económico. "Hay lugares que solamente viven del turismo, traccionan el comercio. Ver la Quebrada de Humahuaca, los Valles Calchaquies, el interior de Córdoba, la Ruta 40. Son ciudades desnudas. Son lugares que arrancan cuando arranca el turismo", recordó.