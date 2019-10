Lo que significó una sucesión de comentarios risueños en twitter, luego de que la conductora compartiera la ocurrencia de su hija, había tenido su origen unas horas antes, de acuerdo a la explicación que recibió la propia Lozano.

ADEMÁS:

"Antonia me busca en Wikipedia, lee: ‘Verónica en pareja con Corcho R, ex de Susana Giménez’ y me grita: ‘Susana podría haber sido mi mamá, ¡¡¡y entonces sería rubia!!!’’, escribió Vero, divertida. Inés Estévez celebró la salida, con un corazoncito y Violeta Urtizberea se puso en la piel de la pequeña, identificándose:

"Cuando era chica quería ser hija de Xuxa y Tinelli", sumó.

Resta saber si la acotación quedó ahí o siguió. Por otro lado, dejó un interrogante latente en el aire: ¿Qué opinará la diva al respecto?.