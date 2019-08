Reclaman un aumento de contingencia para los jubilados

En declaraciones a este diario, González D’Alessandro manifiesta que "los jubilados son los grandes invisibilizados de la gestión de gobierno; por ende, no me extraña que en los nuevos anuncios se hayan olvidado de ellos".

El abogado previsional y periodista señala que "con la última devaluación, la del dólar a 60 pesos, la jubilación mínima está en los mismos valores que en la década de los ‘90, con Menem y Cavallo".

"Hoy, el haber mínimo está en 11.528 pesos, lo que equivale a 190 dólares en promedio. La PUAM es el 80% de la jubilación mínima, está en 9.222 pesos, unos 150 dólares promedio. Las personas con discapacidad cobran una pensión no contributiva equivalente al 70% de la mínima y ronda los 130 dólares".

El apoderado del STP destaca que "otra vez, los jubilados terminan perdiendo frente a la inflación. Con la reforma previsional de 2017 (desde el gobierno) dijeron que iban a ganarle pero perdieron. El año pasado perdieron 19,1% de poder adquisitivo y este año 4 ó 5 puntos. Además del 9% que sufrieron por el empalme de fórmula previsional".

Si bien tras el mensaje del Presidente donde no se mencionó a los jubilados, desde el gobierno se destacó que el sector "recibirá en septiembre el aumento de la movilidad jubilatoria", González D’Alessandro remarca que "lo anuncian como una medida, pero (ese incremento) es lo que corresponde por la Ley" de Movilidad Jubilatoria.

Aumento de emergencia

Por otra parte, desde el STP se reclama "un aumento de contingencia del 20% a todas las escalas" de los haberes previsionales, a la PUAM y Pensiones No Contributivas.

Explica que "el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió, si llega a ganar, un aumento del 20% en las jubilaciones, pero con la devaluación y la inflación, cuando les llegue, lo perdieron". Por ese motivo, desde el STP se peticiona "hoy un aumento de contingencia del 20% en virtud de la fuerte devaluación".

En tanto, acerca del anuncio del aumento del mínimo no imponible a quienes pagan Impuesto a las Ganancias, sostiene que “la jubilación no es ganancia y los jubilados no tendrían que estar pagando porque hay fallos de la Corte Suprema donde se determinó que a los jubilados no se les tiene que descontar nada”.