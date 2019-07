Trastornos del sueño: los grandes precisan canciones de cuna

El descanso inadecuado repercute notablemente en nuestra actividad diaria; trae aparejado problemas tales como somnolencia, falta de concentración y mal humor, baja en el rendimiento. El sueño es tan necesario para el cuerpo como la alimentación, la hidratación y la oxigenación. "Las necesidades de sueño son individuales y, más que la cantidad de horas, importa la calidad", dice la doctora María Celia Darajo, MN 77.713, especialista en Medicina del Sueño de los Centros Médicos DIM. Y agrega: "Dormir y despertarse despejado, manteniéndose activo y productivo sin somnolencia durante el día, es el mejor signo de sueño suficiente y de calidad".

La especialista afirma que para dormir mejor es importante evitar la ingesta de estimulantes (café, mate, té, chocolate y bebidas cola) seis horas antes de acostarse, esperar dos horas entre la cena y la hora de dormir, cenar liviano evitando las carnes rojas y el alcohol, una hora antes de dormir suspender el uso de pantallas cerca del rostro (teléfono celular, tablet, computadora, etc.), y hacer actividad física regular cuando el sol está alto. "Los tés sedantes (valeriana, tilo, pasiflora, etc.) y los lácteos ayudan a calmarse antes de dormir, pero debe prestarse atención al volumen de líquidos bebido, ya que se puede tener que interrumpir el sueño para orinar a la noche", afirma la médica.

ADEMÁS:

¿Quién es Sarah Felberbaum, la mujer que llegó con De Rossi?

Julio Chávez habló sobre la posible denuncia de Hugo Moyano a Pol-Ka

Beneficios de dormir siesta

Según el doctor Facundo Nogueira, Jefe del Laboratorio del Sueño del Hospital de Clínicas, "una siesta diaria de entre 20 a 30 minutos resulta altamente reparadora y ayuda a descansar mejor por las noches”. Concuerda la doctora. Darajo: “La siesta es una necesidad del cuerpo en las personas muy productivas y que inician el día muy temprano, aunque no debería durar más de 45 minutos en estos casos”.

Explica que, por el contrario, si se padece insomnio no se debe dormir la siesta. Agrega que hay que “permanecer en la cama el tiempo que uno necesita dormir manteniendo horarios regulares y salir de la cama si no puede dormir, es la primera recomendación para estas personas. Aunque se recomienda consultar con un clínico para descartar otras causas”, afirma Darajo.

“La elección de un buen colchón resulta fundamental a la hora de asegurar nuestro descanso’, afirma Ferrero. “Es importante tener en cuenta la vida útil de los colchones, que en general es de entre 5 y 7 años. Un buen colchón debe distribuir el peso del cuerpo de modo uniforme y mantener alineada la columna tanto boca arriba como de costado. Se requiere una estructura del colchón que ceda más en los lugares más pesados del cuerpo y una capa flexible, cómoda, suave, para que las saliencias óseas no duelan”, dice el médico.

En los últimos años se ha extendido la idea de que un colchón duro es siempre lo mejor para la espalda. “No es así”, se afirma desde el portal de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño (AMSUE). “La dureza o firmeza del colchón es una cuestión de preferencia personal, y de peso”, dicen. Y agregan: “Un buen colchón debe respetar la curvatura natural de la columna vertebral, boca arriba y alineada mientras se duerme de lado. Si el colchón es demasiado duro o rígido, no se adapta al cuerpo, lo que permite una mejor aireación, pero hace que el peso del cuerpo no se distribuya adecuadamente por toda la superficie del colchón. En uno demasiado blando, el cuerpo tiende a hundirse y entonces la sensación de calor aumenta, porque no circula el aire, y por otro lado la columna vertebral y la espalda no están bien sujetas, ni al dormir boca arriba, ni de lado”.

Otra de las razones que pueden ocasionar mal dormir -propio y a la pareja-, son los ronquidos, que aparecen por padecer Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño. El doctor Nogueira, integrante de AMSUE, explica que este síndrome consiste en la sucesión de episodios transitorios de obstrucción, parcial o casi total, de la vía aérea superior durante el sueño. Afectan del 2 al 4 por ciento de la población, y su presencia se acentúa con alcohol, sedantes o tabaco. Uno de los principales factores de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. “La presencia de este síndrome se manifiesta por padecer ronquidos, despertares con sensación de ahogo, sueño excesivo durante el día, dificultad para mantener la atención, sueño superficial o inquieto, pausas respiratorias durante el sueño relatadas por familiares, despertares con dolor de cabeza o boca seca”, explican desde la página web de AMSUE. Este síndrome se considera un factor de riesgo para hipertensión arterial, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto, accidente cerebrovascular y accidentes de tránsito.

Doctor Luis Darío Larrateguy, M.P. 6015, coordinador de la sección Sueño y Oxigenoterapia de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, afirma que “ser hombre, obeso, ingerir alcohol -especialmente antes de acostarse- y no realizar ejercicio físico, son las principales características del individuo con apnea, aunque no estar incluido en ellas no significa que no se pueda padecer esta enfermedad”, dice. En las mujeres, despertarse a la mañana “con la cabeza embotada”, más cansada que al acostarse y seguir con fatiga durante todo el día, sobre todo en la post-menopausia, son datos que deben alertar, más si también hay ronquidos fuertes.

“Afortunadamente existen tratamientos para los problemas relacionados al sueño y, dependiendo de la gravedad del cuadro, se elegirá el más adecuado a seguir, que en la mayoría de los casos es favorable y que permitirá al paciente disfrutar de una nueva calidad de vida, ya que por fin tendrá un sueño reparador”, agrega Larrateguy