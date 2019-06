"Vinicius me salvó de la carrera de Derecho"

¿Qué expectativas tiene para sus shows en la Argentina?

-Hace años que no voy a la Argentina. Ojalá la gente disfrute del cuarteto que llegará con muchísimo ensayo previo y ganas de estar ahí. Mucho tiempo atrás he trabajado en Buenos Aires con una historia muy especial...

¿Qué pasó?

-Cuando estuve por Bs As junto a Vinicius de Moraes hicimos algo único: tres conciertos por noche algo especial y cada uno de una hora y media de duración. El primero salía todo bien, el segundo también aunque algo cansados, al tercero sólo quería ir solo al hotel...(risas). Una época linda donde hacer tres conciertos en tres días en total fueron nueve shows fue una verdadera locura (dice con una gran sonrisa)

En su época de niño pasaba sus vacaciones en el nordeste de Brasil. ¿Cómo influyó ese estilo musical tan especial en su carrera?

-Ha sido algo singular. Desde los 2 a los 18 años más o menos estaba de vacaciones siempre tres meses en el nordeste y esas cosas estaban en mí cabeza incluidos los carnavales. Así que se sumó a mi vida estilos como el frevo, el maracatu, etc y comencé a sumarlo naturalmente en mí música.

En la década del sesenta la canción "Só me fez bem" en conjunto con con Vinicius de Moraes ha sido un éxito. Después de tantos años ¿Qué recuerdos tiene al respecto de aquel hit?

-Ha sido un tema muy bonito y exitoso. Un dato singular es que guardé la letra y lo puse en mi zapato por miedo a perderla. Más que nada recuerdo que mientras estudiaba Derecho en la Universidad Católica, Vinicius de Moraes me salvó de esa carrera. Sin dudas, no era algo para mí, y también sufría con la matemática. Vale recordar, que en aquel entonces era estudiante y no sabía que iba a ser músico. En aquella época para ser diplomático había que estudiar derecho y seguro hubiese sido infeliz.

Hablando de épocas de juventud. Hace poco se reencontró con sus colegas Marcos Valle y Dori Caymmi -con quienes trabajo en sus primeros años- para realizar el cd "Edu, Dori y Marcos" ¿Cómo ha sido el cónclave musical?

-Sí, casualmente somos tres virginianos juntos (dice con simpatía). Ha sido algo maravilloso y he aprendido de joven con ellos muchas cosas bonitas y reencontranos fue placentero. Ahora hicimos un disco donde cada uno canta temas de los otros autores. Una delicia poder trabajar así con mucha felicidad y alegría.

Uno de los momentos más recordados en su trayectoria ha sido junto a Elis Regina con el recordado tema "Upa Neguinho" que llegó a ser un éxito total en la televisión de Brasil. ¿Qué puede decirnos al respecto?

-Sinceramente, para mí la canción no encontraba mucha gracia. Es más yo tenía otro temas que me gustaban más. Sin embargo, Elis presentó el tema y anduvo muy bien.