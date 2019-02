Eduardo Valdés, uro contra Stornelli

El diputado del Parlasur, Eduardo Valdés, dialogó en exclusiva con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, sobre la denuncia por extorsión contra el abogado Marcelo D’ Alessio y el fiscal Carlos Stornelli: ‘Stornelli es un delincuente, le creo a Etchebest’, al tiempo que señaló: ‘Muchos empresarios me han contado lo mismo Etchebest’. Además, expresó: ‘Stornelli hizo el ‘pacto de paz’ entre Mauro Martin y Di Zeo’, y agregó: ‘¿Cómo no se va a juntar Stornelli con D’alessio si fue capaz de hacer eso?’. En este sentido, remarcó: ‘Hay empresarios llamándome para contarme que Stornelli está teniendo estas prácticas’. Por otro lado, subrayó: ‘Si Stornelli es una persona honesta, por qué no se pone a disposición de la Justicia’. ‘Yo no hablé nunca con D’alessio, no tengo nada que esconder’. ‘Quiero que la Justicia diga públicamente si yo tuve algo que ver con los presos, estoy analizando presentarme ante la Justicia’.