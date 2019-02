EE.UU. enviará ayuda en aeronaves militares

El anuncio de la ayuda adicional se dio el mismo día que la administración del presidente Donald Trump anunció sanciones al presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a otros funcionarios clave del área de inteligencia de Maduro.

Las autoridades estadounidenses planean enviar a partir de mañana 250 toneladas de comida, artículos de higiene y suplementos nutricionales a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde ya se encuentran almacenados otros suministros que esperan ser introducidos hacia Venezuela.

El correo electrónico enviado al Congreso ayer sobre la nueva ayuda fue entregado a The Associated Press por un asesor del Congreso estadounidense que no estaba autorizado a discutir públicamente el tema.

Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó ayer en Nueva York que la ayuda humanitaria de Estados Unidos que llegará en aviones militares a Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, no es un “movimiento dudoso”, sino la voluntad “clara” de ayudar a las necesidades de los venezolanos.

El mandatario de Colombia, que participó en el cierre bursátil de Nueva York, respondió así a periodistas por el envío de dichas aeronaves militares de EE.UU. a la ciudad colombiana, que es epicentro de la recolección de ayuda para los venezolanos.

Estados Unidos ha decidido enviar ayuda a petición del opositor Juan Guaidó, a quien el gobierno de Trump y varios países más han reconocido como el verdadero líder de Venezuela después de que Maduro se juramentó para un segundo mandato en un acto que ha sido visto por algunos como ilegítimo.