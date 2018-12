El caso del diputado acusado por abuso

La denunciante de ese episodio rompió ayer el silencio y se conoció su identidad: Agustina Poch, quien en ese entonces trabajaba como asesora de la diputada del Partido Socialista Gabriela Troiano.

“Fue el 11 de noviembre entre la 1 y las 2 de la tarde. Lo recuerdo porque era el Día del Empleado Legislativo. Ese día no hubo asueto. Recibí el llamado telefónico de la empleada de seguridad de abajo, diciéndome que no se podía contactar con la oficina de Orellana y que había gente que quería ingresar. Dejé el teléfono descolgado y fui a la oficina del diputado. Estaban él y su secretario. Saludé y entré, y el secretario se fue”, relató ayer al sitioparlamentario.com. En esas circunstancias contó que “él (Orellana) me tomó de las manos, me preguntó cómo estaba, porque se había enterado de que ‘no me la estaban haciendo pasar bien’, que necesitaba alguien que me quiera... Me dijo ‘me encantás desde el primer día que te vi’ y me hizo anotar su número de teléfono”.

“En ese momento le dije que me iba. Me dijo ‘vení’, me dio como un abrazo y varios besos en el interior de la oreja izquierda, mientras me decía que nadie me había besado así”.

Todos los testigos declararon ante la Justicia y “fueron contestes con el relato de Agustina”, señaló a parlamentario.com su abogada, María Elena Barbagelata. Sin embargo, “el secretario de Orellana, que fue el único que declaró en su nombre, mintió diciendo que Agustina salió del despacho con ella y que no se quedaron solos. Y la jueza tomó esa declaración para dictar la falta de mérito”.

La diputada Troiano pidió a través de un proyecto la suspensión de Orellana, pero no tuvo eco. Cuando concluyó su mandato, le rescindieron el contrato a Poch. Orellana sigue siendo diputado, aunque no ha sido sobreseído.