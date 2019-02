EL CUMPLE MAS DIFICIL

Las críticas a la rubia no solo son de los medios, sino que quien también habló fue el español Abián Morano, quien fue el mánager de Icardi desde que el rosarino tenía 13 años hasta finales de 2015, cuando Nara asumió el control. Morano brindó una entrevista al diario Marca, en la que explicó por qué Icardi prescindió de sus servicios y apuntó a Wanda: “Creo que mi influencia en su carrera, incluidas la gestión de la parte económica y de marketing, era incompatible con el rumbo que está desarrollando actualmente su pareja”. Al ser consultado sobre si le sorprende el escándalo en el que está involucrado Mauro, respondió: “Sinceramente, no. Creo que su entorno ha perdido la visión de la realidad y Mauro el control de su carrera”. “¿Cree que Wanda no es una buena representante?”, le preguntaron. “Wanda no es representante. A Mauro le irá mejor cuando vuelva a destacar por lo que hace en el campo y no por las insistentes llamadas de atención de su agente. Ahora lleva un sobrepeso que está condicionando su futuro”.