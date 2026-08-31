El Fiscal de Cámara pedirá a la Corte Suprema que la causa no se tramite en Campana

El fiscal advirtió que esa resolución podría “sembrar la duda acerca de la imparcialidad” de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, que habían tomado esa decisión.

También planteó que detrás de la disputa por la competencia puede existir un “forum shopping”, es decir, un tribunal que proporcione una solución más favorable a los intereses de los acusados, como si pudieran elegir al juez más conveniente.

Para el fiscal, la decisión de Casación podría implicar una “arbitraria asignación de competencia al juez elegido por la defensa” de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Pantano es

El expediente por presuntas irregularidades tributarias avanza mientras se espera la revisión de los procesamientos.

monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos. Su madre, Ana Conte, es jubilada. Durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

Ambos figuran como propietarios de la mansión, que entre sus prestaciones tenía un haras, una gran colección de autos -muchos de alta gama- e incluso un helipuerto propio. La sospecha es que, en realidad, la quinta pertenece a dirigentes de la AFA.