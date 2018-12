El futuro del Mellizo todavía es una incógnita

nMADRID, España.- Hace rato que se habla del futuro de Guillermo Barros Schelotto como entrenador. Y cada vez falta menos para que su contrato finalice. Desde la parte del técnico, y la dirigencial, encabezada por Daniel Angelici, no quieren dar indicios, y sólo repiten una y otra vez que cuando sea el momento, analizarán la carrera del Mellizo desde que llegó, y verán lo que, para ellos, es lo mejor para la institución. Lo cierto es que una final de Copa Libertadores con River, no puede pasar desapercibida de ese balance. Ganarla, a Guillermo lo catapultará a una posición histórica, y perderla, le dejará una fuerte mancha en el curriculum. Por eso, hay que esperar para ver cómo se da esta cuestión. Si logra dar la vuelta en Madrid, la continuidad dependerá del entrenador, más allá de lo que pueda pasar en el Mundial de Clubes. Y si se consagra el Millonario, es muy difícil imaginarse un 2019 con él al mando. Lo cierto es que más allá del resultado, hay que decir que el entrenador es visto desde Estados Unidos, lugar en el que terminó su carrera como jugador, y también, el mismo Guillermo, deberá analizar las ganas que tiene de continuar en un mundo desgastante como es el de Boca. En la conferencia que brindó el jueves, no quiso dar mayores detalles en cuanto a su continuidad, y sólo atinó a decir: “Obviamente el juego y el resultado del partido de este domingo van a entrar en el análisis de fin de año que hagan sobre mí como entrenador, pero no es momento de hablar de mi contrato”. Se viene el partido más importante del técnico, en su historia. Y eso le jugará en cuanto a su futuro.