El ganador del Jockey Club en el Joaquín de Anchorena

No es usual verlo pero sucederá esta misma tarde. El último ganador del Jockey Club (G1), por el contrario de lo que pasa normalmente, no fue a los 2400 metros del Pellegrini (G1), cotejo para el que sus allegados tienen una parte del candidato Sixties Song, sino que vuelve a la milla para ser actor principal del GP Joaquín S. de Anchorena (G1-1600 metros, $ 1.600.000 al primero). Cabe recordar que en 1600 también se destacó, de hecho fue el escolta del exportado American Tattoo en la Polla de Potrillos (G1). Pero está claro que no la tendrá fácil. Nicholas es el último ganador del Anchorena y del San Isidro (G1), cotejo en el que derrotó por ajustado margen a Pure Nelson, que en nuestra fórmula quedará delante de su rival porque durante su campaña mostró ser más apto en la pista alterada, el estado que hoy seguramente tendrá el césped. La cuatrifecta la completa el potrillo Strategos, al que no se le conoce el techo. En un compromiso muy duro, también se ilusionan Lencelot, Roman Crest o el joven Dandy del Barrio, entre otros.