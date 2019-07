El horóscopo de la semana

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Afectos: Quienes estén de novios sentirán fuertes deseos de formalizar la relación. No se ponga nervioso, ni tema obtener un no como respuesta. Su pareja le corresponderá de inmediato. Actividad: Sus finanzas se equilibran. Logra eliminar los números en rojo de su balance general y comienza de cero. Atención: No se autocensure. Exprésese. Número Enigmático: 1-2-3-4

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Afectos: Respecto al ámbito familiar, poco a poco comienza a entenderse con el nuevo integrante. Agradézcale a su signo, quien lo dotará de un espíritu conciliador. Cuenta con buenas perspectivas. Actividad: Promediando el final del período, recibirá el dinero que le adeuda un moroso que creía incobrable. Atención: Migrañas. Número Enigmático: 3-9-6-0

CANCER (Junio 22-Julio22) Afectos: Los solteros empedernidos, continúan con su seguidilla de conquistas. Su poder de atracción estará a tope, lo que les permitirá seducir con facilidad a la persona que deseen. Actividad: En cuestiones monetarias, la semana se presenta favorable. Su nivel de ventas aumenta considerablemente. Atención: Reencuentro. Número Enigmático: 7-8-4-2

LEO (Julio 23-Agos. 22) Afectos: Lejos del caos de los primeros tiempos de convivencia, quienes se hallan en concubinato desde hace tiempo, logran llegar al punto de equilibrio que tanto han buscado. Actividad: Recupere el tiempo perdido. Con una actitud más responsable y dedicada, podrá optimizar sus tiempos. Atención: Vigile su diabetes. Número Enigmático: 2-5-6-8

VIRGO (Agos. 23-Set. 22) Afectos: Se registrarán algunas discusiones bastante subidas de tono con algunos amigos. No se crea dueño de la verdad. Sea razonable y equilibrado en sus juicios y argumentos. Actividad: Sus responsabilidades y obligaciones le restan tiempo libre que podría pasar con su familia. Delegue alguna de ellas. Atención: Aprenda a confiar. Número Enigmático: 7-1-3-7

LIBRA (Set. 23-Oct. 22) Afectos: En cuestiones amorosas, a través de la web, conocerá a una persona con quien comparte intereses en común. No sea tímido, ni se demore en proponerle una cita. Actividad: Intente superarse día a día y cada vez estará más cerca de conseguir las metas y objetivos que se ha trazado. Atención: Inicie una dieta vegana. Su cuerpo, se lo agradecerá. Número Enigmático: 9-6-4-2

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Afectos: Finalmente su pareja le cuenta el por qué de su distante e indiferente actitud. Sepa comprenderla. Si no puede hacerlo, lo mejor será no forzar la continuidad de la relación. Actividad: Si es estudiante, se sentirá algo frustrado. Los resultados de los exámenes no son los que esperaba. Atención: Sostenga sus dichos con hechos. Número Enigmático: 9-7-6-3

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Afectos: En este aspecto, todo indica que el ciclo le resultará por demás beneficioso. Casados y de novios, amor y pasión al máximo. En concubinato, logran congeniar en todo. Actividad: Período alentador. Los deportistas vencen obstáculos del destino y se acercan a la gloria tan anhelada. Atención: Asuma una posición definida. Número Enigmático: 4-0-4-1

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Afectos: No tema apostar de nuevo al amor. El que no arriesga no gana. Déle al amor, y dése a usted también, una nueva oportunidad. Anímese. Actividad: Las malas lenguas hacen circular rumores falsos. Haga oídos sordos y continúe desempeñándose como hasta ahora. Atención: No se arriesgue sin necesidad. Número Enigmático: 8-9-5-4

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Afectos: El reencuentro con su primer amor, resulta explosivo. Por más que lo intente, no podrá reprimir sus sentimientos hacia el mismo. Su signo, promueve esta unión. Actividad: No sea obsecuente en el trato con los altos mandos. Sus compañeros lo notan y no lo aprueban en lo más mínimo. Atención: Inicie una actividad relajante. Número Enigmático: 6-1-0-2

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Afectos: Dentro del ámbito hogareño, la relación con los hijos se tornará un tanto convulsionada. Ellos no se acercarán por cuenta propia. Deberá aprender a llamar su atención. Actividad: La empresa que lo emplea, pretende prescindir de sus servicios. Demuéstreles a sus jefes, con su fuerza de trabajo, lo que en verdad vale. Atención: Dolor de muela. Número Enigmático: 3-2-1-0