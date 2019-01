El mejor refuerzo s que se quede Nahitan Nández

nGustavo Alfaro, en la conferencia de prensa que brindó ayer luego de la práctica, respondió de los temas más variados y una de las consultas apuntó al uruguayo Naitán Nández, por quien se habló de una venta al fútbol italiano desde que se abrió el mercado de pases. Pero Alfaro fue clarito: “Nández me dijo que si se da, se da, pero que sino era el hombre más feliz de jugar en Boca. Yo le dije a Nández que vamos a trabajar no para que vaya a Cagliari, sino para que vaya a Juventus. Yo le dije a Angelici que no hay mejor refuerzo que Nández”, comentó el técnico, esperanzado en que el volante se potencie todavía más en Boca y que en un tiempo futuro sea codiciado por un club muy grande de Italia o de otro país europeo.