El mundo del revés: Trump le dijo “racista” a Lee

El director ganó el Oscar por Mejor Guión Adaptado (por El Infiltrado del KKKlan). Lee, vestido con traje violeta y zapatillas doradas, subió alegre al escenario y casi que se colgó de quien le entregó el premio, como festejando un gol. Luego sacó un papel, pidió que no le encendieran el reloj para controlar su discurso y dijo: “Cuatrocientos años. Nuestros antepasados fueron robados de la madre Africa y comprados en Jamestown, Virginia, esclavizados. Nuestros antepasados trabajaban la tierra de sol a sol. Mi abuela, que vivió 100 años siendo siempre joven, se graduó en el Spelman College a pesar de que su madre era una esclava... Ante el mundo esta noche, alabo a nuestros antepasados que han construido este país en lo que es hoy, sin olvidar el genocidio de su pueblo nativo. Las elecciones presidenciales 2020 están a la vuelta de la esquina. Movilicémonos todos. Vamos todos a estar en el lado correcto de la historia. Hagamos la elección moral entre el amor versus el odio. ¡Hagamos lo correcto!”. Trump lo escuchó y contraatacó por Twitter: “Sería bueno si Spike Lee pudiera leer sus notas, o mejor aún, que no tenga que usar notas cuando realiza un ataque racista contra su presidente, que ha hecho más por los afroamericanos (reforma de la justicia criminal, los números de desempleo más bajos en la historia, recortes de impuestos, etc.) que casi cualquier otra prensa!”.