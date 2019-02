El Muñeco no quiere a nadie haciendo la plancha en River

“No me gusta que haya gente que quiera hacer la plancha porque se consiguieron cosas eternas. Me enoja. A mí me moviliza estar acá y quiero nuevos desafíos porque estos son los momentos para poder cambiar y generar”, dijo el DT del último campeón de América que el pasado 9 de diciembre derrotó al eterno rival, Boca, en el Santiago Bernabéu. E incluso acotó: “No me gusta sentarme a observar lo que pasó, muchos me lo dijeron, pero no me detengo, hay mucha buena energía para seguir consolidando, seguir intentando y no conformarse”.

Al Muñeco Gallardo le consultaron tras la práctica qué equipos son los que mejor juegan en el país y, tras nombras a los punteros Racing y Defensa y Justicia, le tiró flores a los suyos. “Los dos que pelean el campeonato por algo lo están haciendo, Racing y Defensa. Sorprende más lo de Defensa porque tiene menos recursos, menos que perder y así y todo genera lo que genera. Racing tiene un gran plantel, buen entrenador y juega muy bien”, comenzó declarando el DT para luego acotar: “El otro equipo que empezó a jugar muy bien somos nosotros, me parece bueno reconocerlo. Hay que decirlo, cuando tenemos buenos partidos como los últimos. Sacando el de Banfield, los anteriores tres o cuatro fueron buenos”.

Asimismo en el Florencio Sola el domingo se lo notó molesto por la modificación de una fecha de la Libertadores que debía jugarse en fecha FIFA, con todo lo que eso conlleva. En esa oportunidad dijo que no entendió a qué iban los dirigentes a los sorteos si no podían solucionar esos temas. “Digo lo que siento, equivocadamente o no. No es con deseo de herir a nadie y simplemente doy una opinión de lo que observo. Alguno lo puede tomar mal y otro no. Hay cosas que tienen sentido común y son razonables que no son observadas. Esta superposición de fecha FIFA con semana de Libertadores. No lo dije sólo por mi club, sino por todos los que jugaban esa semana. Es como si en Europa en fecha FIFA pongan Champions. El tono por ahí no es el mejor. Tendría que hablar menos. Yo quiero que las cosas mejoren, no quiero ser el único que se queje”, aclaró.

En tanto y sobre los últimos rumores que lo vinculan con el seleccionado argentino, Marcelo Gallardo fue claro. “Es un elogio que me vinculen con la Selección. Pero no puedo hacerme responsable de lo que dicen los demás”. Y agregó: “Menotti ha sido una eminencia dentro de nuestra cultura futbolística. Es un tipo muy sabio, ¿a quién no le gustaría tener la posibilidad de tomar un café con un tipo que tiene tantos conocimientos? Nunca tuve la posibilidad, no digo que no pueda tenerla el día de mañana”.