El Papa reprochó a los que marginan y estigmatizan

En su segundo día de actividades, el papa llevó la Jornada Mundial de la Juventud a menores infractores que no pueden participar en el festival de fe de la Iglesia católica, en su primer contacto con la periferia en este país centroamericano.

Esta es la primera visita del pontífice argentino de 82 años a América Central, golpeada por bolsas de pobreza, tráfico de drogas, pandillerismo y violencia.

“Esta actitud contamina todo porque levanta un muro invisible que hace creer que marginando, separando o aislando se resolverán mágicamente todos los problemas”, dijo Francisco durante una liturgia penitencial en el Centro de Cumplimiento de Menores de Las Garzas, ubicado a unos 40 kilómetros al este de la capital.

Antes, el papa escuchó el testimonio de un menor, identificado como Luis Oscar Martínez, de 21 años, quien fue detenido en abril 2016. “Cuando me detuvieron creí que todo había acabado... pero cuando me trasladaron al centro de cumplimiento de Las Garzas, meditando una noche, algo me dijo ‘que no todo ha terminado porque mi propósito es grande’”. “En ese momento comprendí que mi padre Dios está conmigo”, señaló. Agregó que terminó sus estudios secundarios en el centro y que se ve en el futuro siendo un chef internacional y un técnico en refrigeración especializada, lo que le sacó una sonrisa al papa. “Espero darle esa alegría a mi madre”.

El papa dijo después al chico: “me gustó esa confesión tuya. Tenemos un padre que nos quiere”.

Martínez y ocho jóvenes más --siete del centro de Las Garzas y dos de una cárcel de la provincia norteña de Colón-- recobraron poco después la libertad tras el encuentro con el papa, informó el gobierno. Previamente una funcionaria dijo que habían sido once los beneficiados.

El papa llevó un mensaje de esperanza a los menores tras las rejas y les subrayó que no están solos, que deben mantener la esperanza y abrirle las puertas de su corazón a Dios.

Antes de su visita al centro de detención de menores, el pontífice se trasladó al cercano Colegio Esclavas que se encuentra cerca de la nunciatura para saludar a un grupo de 450 peregrinos cubanos que llegaron hasta Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), informó el Vaticano.

“El papa llegó al final de la misa, impartió la bendición y dirigió un breve saludo a los presentes”, explicó en una nota el portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti. El encuentro, que no estaba previsto, duró 10 minutos y estaban presentes además de los jóvenes, dos obispos cubanos.