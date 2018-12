El Pelado Sosa no seguirá ligado a Sanma en 2019

Otro de los experimentados futbolistas que tenía el Azul dejó el barco de cara al nuevo semestre de la Primera C. La dirigencia apuntará a reforzar la ofensiva del equipo de Ferraresi.

A la confirmada salida de Sergio Valenti, en las últimas horas se acordó que Daniel Sosa, otro de los jugadores que llegó para ser una fija en el once inicial debido a su experiencia y jerarquía, no continuará en San Martín de Burzaco para lo que resta de la Primera C.