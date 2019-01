El Porve arranca con fe y más Devoto que nunca

Con la ilusión de comenzar con el pie derecho, para no perderle pisada a los que están adentro del Reducido, el Blanquinegro buscará un buen resultado ante el Carcelero, que le permita comenzar el rumbo de la segunda rueda del certamen con el pie derecho.

En cuanto al armado del once inicial, el DT probó varias alineaciones y nombres en sus partidos amistosos, por lo que el equipo titular aún es una incógnita, más que nada, para la mitad de cancha, en dónde no podrá contar con Sergio Meza Sánchez, Francisco Gatti y Agustín Laviano, por expulsión. El probable once iría con Federico Ricciardelli; Julián Montenegro, Lucas Miguens, Claudio Grecco, Pablo Cabral o Diego Alcibiade; Juan Véliz, Fernando Barrios, Leandro Pereira, Matías Mansilla o Juan Iglesias; Adrián Acevedo y Matías Mena.

Por otro lado, el plazo para confirmar los refuerzos de modificó para el 31 de enero, y en la mente de la comisión directiva está puesta en cerrar el nueve de área que tanto busca y entre Lucas Rancic, el ex mediocampista de Deportivo Merlo y Ariel Soria, el volante por izquierda proveniente de las inferiores de Independiente, estaría el segundo nombre.

Además, el preparador físico Marcelo Herrera se desvinculó del Porve, para marcharse a las filas de la Universidad Católica de Ecuador.