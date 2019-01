El randazzismo se acerca a Cristina

La excandidata a senadora por el espacio de Florencio Randazzo en 2015, Florencia Casamiquela, pidió ‘dejar atrás viejos rencores’ y conformar ‘un gran frente nacional en donde no se excluya nadie, y donde la única limitación sea Mauricio Macri’. ‘Unidad tiene que ser unidad hasta que duela’, señaló.En diálogo con Radio Caput, Casamiquela contó que Randazzo está ‘reflexivo’ y ‘muy expectante’. ‘Es el momento de hablar con todos,de sellar viejos rencores y mirar para adelante’, sostuvo, y aseguró: ‘Por supuesto que me tomaría un café con Cristina’.’La unidad no debe ser planteada en términos de seguir a quien tiene mayor cantidad de votos, sino que hay que construir en conjunto con todos los dirigentes, incluida Cristina, un triunfo que nos permita salir de este laberinto’, señaló.