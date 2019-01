El relato de la sobreviviente e una tragedia impensada

“Siento que no soy yo. No me veo reflejada. Todavía no reacciono”, sostuvo Romina Zanón, a quien en un video se la observa escapando de milagro del derrumbe en Mar del Plata que mató a madre e hija.

L a mujer que logró esquivar por pocos centímetros el derrumbe de los balcones que causó la muerte de dos víctimas en el barrio marplatense de Punta Mogotes dijo que lo sucedido fue “shockeante y traumático”.