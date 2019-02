El Rifle Varela se fue furioso de Rivadavia

La gran sorpresa fue la partida del Rifle Varela de Radio Rivadavia cuando había llegado, dos años atrás, como una de las grandes figuras. Su lugar será ocupado por Chiche Gelblung, quien debuta el próximo 7 de febrero, aunque antes se instalará el equipo del periodista. “Nos cambiaron las reglas del juego, no hay que mentir. Nos faltaron a la palabra. Quedarme sería seguir siendo cómplice, cosa que no me gusta ser”, contó El Rifle y agregó que “nunca nadie se comunicó con nada. Nadie dijo si hacíamos las cosas bien, mal, si necesitábamos algo”. Varela señaló que “esta es la radio que escucho de chico, desde que tengo uso de razón, es la radio que escuchaba mi papá” y le pidió a los oyentes que “no desaparezcan. Les quiero decir a mis oyentes que quieren destruir Radio Rivadavia, pero no desaparezcan porque serán muchos los que se quedan en la calle. Son los únicos que pueden defender a los empleados a los que nadie defiende”.

Por otra parte, Fernando Bravo -después de tantos años- contó en una nota su enfrentamiento con su par cuando compartían el dial (hoy Víctor Hugo trabaja en la AM 750): “Yo no soy un analista político. Yo soy un tipo que a veces gotea. Hay programas en que no opino nada porque no se da. Y hay otros programas donde digo tal cosa. Esas críticas llegan y de pronto te catalogan y te colocan en un determinado lugar. Y con el kirchnerismo de eso no volvías. En esos tiempos, el contraste con Victor Hugo era muy grande”. Y remató: “No se hizo más el pase porque era falso. Los gestos de cordialidad que podíamos tener ahí no se daban en el pasillo”.