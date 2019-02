El Sevilla volvió a ganar y es el primero que está en octavos

Lazio, con el ingreso en el segundo tiempo del volante Joaquín Correa (ex Estudiantes), también finalizó con diez jugadores por la roja directa al montenegrino Adam Marusic.

Sevilla, campeón en cinco oportunidades (2006, 2007, 2014, 2015y 2016), es el primer clasificado a los octavos de final que se jugarán del 7 al 14 de marzo.

Inter de Italia, con el delantero Lautaro Martínez, buscará cerrar su pase a los octavos de final cuando reciba a Rapid Viena de Austria, al que ya venció 1-0 en la ida. La jornada de los partidos revancha de los 16avos. de final se completa hoy con: Arsenal de Inglaterra (0) vs Bate Borisov de Bielorrusia (1); Salzburgo de Austria (1) vs Brujas de Bélgica (2); Napoli de Italia (3) vs Zurich de Suiza (1); Zenit de Rusia (0) vs Fenerbahce de Turquía (1); Frankfurt de Alemania (2) vs Shakhtar de Ucrania (2); Villarreal de España (1) vs Sporting Lisboa de Portugal (0); Dinamo Zagreb de Croacia (1) vs Viktoria Pilsen de República Checa (2); Valencia de España (2) vs Celtic de Escocia (0); Benfica de Portugal (2) vs Galatasaray de Turquía (1); Bayer Leverkusen de Alemania (0) vs Krasnodar de Rusia (0); Chelsea de Inglaterra (2) vs Malmö de Suecia (1); Dinamo Kiev de Ucrania (2) vs Olympiakos de Grecia (2); Betis de España (3)-Rennes de Francia (3); y Genk de Bélgica (0) vs Slavia Praga de República Checa (0).