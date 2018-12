“El sueño de mi hijo siempre fue jugar en Boca”

nCarlos Mac Allister supo defender los colores de Boca, y sabe de qué se tratar el club. Su opinión, hoy en día pesa más, porque justamente el Xeneize, quiere contar con los servicios de Alexis, su hijo, que hoy se desempeña en Argentinos Juniors. El Bicho pidió unos 10.000.000 de dólares, y al propio ex futbolista le parece muchos, ya que el sueño de su hijo, es jugar en el conjunto ahora dirigido por Gustavo Alfaro. En declaraciones a Radio La Red, el Colorado afirmó: “Boca lo quiere llevar, pero Argentinos está displicente a que se vaya. Nosotros le aconsejamos a Alexis que no hable con el periodismo para que no se exponga. Ojalá que la transferencia se haga. Es mucho dinero el que pretende el club. Somos una familia muy agradecida a Argentinos Juniors, pero el sueño de todo futbolista cuando sale de un equipo como Argentinos es jugar en Boca o en River. El sueño de Mac Allister siempre fue jugar en Boca. La posibilidad se ha brindado y sólo resta que negocien entre los clubes. Nunca hubo problemas con Argentinos, siempre hubo buen diálogo. Toda la familia es hincha de ambos equipos y queremos que la operación sea beneficiosa para las dos instituciones. Alexis está tranquilo. La familia es muy futbolera y todos entendemos la situación. Es un chico que está en una franja de evolución que tiene muchísimo para dar y para expresar en la cancha. No tuvo suerte en el último torneo, ya que se lesionó y se perdió seis partidos, pero aún así terminó jugando y metiendo goles. Puede ser muy importante”.