El tiempo es el primer enemigo para buscar DT

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- En La Ciudadela se viven horas convulsionadas. El viernes, San Martín no pasó de un pobre empate sin goles con Belgrano, acumuló su quinto partido sin poder ganar, se quedó sin entrenador tras la salida de Gastón Coyette, sigue último en la tabla de promedios y el descenso a la B Nacional parece cada vez más cerca. Todos saben que no hay tiempo que perder. Conseguir al nuevo entrenador (y acertar en su elección) es el último recurso para una dirigencia que no quiere dar un paso hacia atrás. Desde el mismo momento en que se conoció la salida de Coyette comenzaron a buscar a su reemplazante. La tarea no es sencilla. En el mercado no hay muchos profesionales disponible. Los entrenadores que dejaron su cargo en el último tiempo lo hicieron debido a pésimas campañas, pero el fútbol argentino es una rueda y los nombres que van de club a club son siempre los mismos: Juan Pablo Pumpido (foto), Ezequiel Carboni o Lucas Bernardi encabezan esa lista de DT. El primer apuntado (y descartado) fue Ricardo Caruso Lombardi, especialista en salvar equipos y preferido por los hinchas, según las redes sociales. Pero Caruso quedó descartado porque se encuentra en España y retornará al país en diez días. “No podemos esperarlo”, dijeron. Por lo pronto, Floreal García, responsable de la Reserva, dirigirá la práctica.