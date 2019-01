Empate, poco gol y una búsqueda insatisfecha

Con una polémica previa por si el partido se disputaba o no con público finalmente fue a puertas cerradas por pedido de las fuerzas policiales-, el duelo mostró a un elenco gasolero ordenado atrás, buscando la salida con pelota dominada y juego asociado, pero con claras falencias a la hora del cambio de ritmo. El mediocampo funcionó a la hora de la contención, pero los nombres propios no pudieron hacerse cargo de la creación. Los delanteros tampoco tuvieron una gran tarde. Al respecto, el entrenador del Celeste aseguró: “El partido tuvo el ritmo que permitió la temperatura. Manejamos la pelota, tuvimos dificultades en el retroceso porque ellos tienen jugadores muy rápidos, pero me parece que sumamos minutos”.

Además, en diálogo con Identidad Gasolera, el DT afirmó: “A partir del presupuesto, sin endeudar el club vamos intentar un delantero más. Si es un jugador que esté por encima de las expectativas de los juveniles lo traemos, de lo contrario nos quedamos como estamos. Con Luis Silba hay una cuestión económica que lo hace alejar”.