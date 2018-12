Empieza la era al mando de Crespo en el Taladro

Su cuerpo técnico es conocido por la seriedad con la que trabaja y su recorrido internacional hizo que la expectativa suba incluso previo a su llegada. Pero el DT sabe que debe estar a la altura de lo hecho por su antecesor, Julio Cesar Falcioni, y no dudó en destacar: “Es un día muy importante para mí, quiero agradecer a la dirigencia por esta hermosa responsabilidad que me toca afrontar y la confianza que me dan. Lo voy a tomar muy seriamente y espero ser parte de la familia banfileña desde lo más íntimo del corazón”

Crespo ya anticipó que las divisiones formativas y el contacto con las glorias del club serán dos parantes. Pero, conciente de que se interna en un fútbol que impone plazos, reconoció: “Tengo 18 meses para demostrar. Hay que pensar en positivo y confiar en el trabajo que uno puede hacer. Importa mucho el cómo, al fin de cuentas gana uno, pero se lo puede hacer de muchas maneras. Todos queremos triunfos y salir campeones, pero al mismo tiempo hay muchas formas de ser exitoso”.

Y como si quisiera seducir desde el minuto uno, el DT se encontró con Gabriel Paletta, que realizaba tareas en el gimnasio del club, y le avisó entre risas: “Tenés seis meses para hacer las valijas y volver”. En la misma charla se lo mencionó a Rodrigo Palacios y a Javier Zanetti, dos glorias del club.