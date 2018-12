En Abu Dhabi, Nadal perdió y luego se retiró

Nadal, que pasó 112 días alejado de las canchas, explicó que no quiere tomar riesgos. “Estoy satisfecho de cómo he jugado, tuve sensaciones normales después de un largo tiempo sin jugar. No estoy seguro de poder arrancar como quiero y por eso debo preservarme. Siempre he dado lo mejor cuando estuve aquí”, se disculpó el Nº 2 del mundo ante los organizadores del Mubadala World Tennis Championship.

El nacido en Manacor no jugaba desde el 7 de septiembre, cuando se retiró en el US Open ante Juan Martín Del Potro. Explicó que no se presentará a jugar por el tercer puesto ante el ruso Karen Khachanov, ya que quiere hacer las cosas “lo mejor posible” e ir “paso a paso”.

Djokovic -Nº 1 del mundo- le ganó a Khachanov por 6-4 y 6-2.