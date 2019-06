"En el final", un libro que analiza la etapa más creativa de The Beatles

El libro, presentado recientemente en la Usina del Arte, completa una detallada investigación periodística iniciada en el Tomo I (publicado con tapa roja en 2017) que llega hasta el momento en que Los Beatles ejecutan un salto cuántico de calidad y se aprestan a trabajar intensivamente en los estudios, dejando de tocar en vivo.

Aprovechando su peso como el grupo musical más vendedor de todos los tiempos, Los Beatles exploraron todas las posibilidades musicales que les ofrecían no solo los estudios de grabación, sino también una pequeña revolución tecnológica que se tradujo en mejor equipamiento, pedales de efectos y técnicas inéditas de grabación que transgredieron todas las reglas de su tiempo.

Toda la música que hoy se escucha está, en mayor o menor medida, influenciada por lo que Los Beatles hicieron en un estudio de grabación durante aquellos años.Se adelantaron a la electrónica, al metal, al glam y al punk.

"En el final (1967-1970)" es la segunda parte del estudio realizado por Fernando Blanco y Sergio Marchi sobre la historia de la música de Los Beatles con lujo de detalles y sin ponerse aburridos. Y lo primero que queda claro es que es imposible contar esa historia sin narrar la otra: la que sucede entre las personas. Sin el vértigo de las giras, emergen las personalidades y colisionan entre sí.

La muerte de su manager Brian Epstein, el despertar religioso, la aparición de Yoko Ono, el efecto de las drogas, el desastroso curso de los negocios, la llegada de Linda Eastman, los primeros fracasos, los desencuentros…Demasiado para una sola banda en tan poco tiempo. ¿Qué les pasó? ¿Por qué se separaron?

Hay muchas respuestas para todos esos interrogantes, pero ninguna se acerca tanto a la verdad como aquella que está a simple vista, o a simple oída. Al desentrañar los secretos de su música, Blanco y Marchi llegan al núcleo del asunto y logran explicar sin vueltas y con un lenguaje coloquial y accesible (no exento de humor) el ascenso y colapso de un universo en constante expansión. Entre Sgt. Pepper y Let It Be, Los Beatles tocaron el cielo, ardieron en el infierno y se despidieron con una enseñanza: en el final, el amor que recibís es igual al amor que diste.

Periodista musical, Sergio Marchi descubrió a Los Beatles de chico y no quiso hacer otra cosa que tocar la batería y ser como Ringo Starr. Finalmente la sangre familiar lo llevó a encontrar su lugar en el periodismo musical en 1983. Desde entonces alternó el ejercicio del periodismo en medios gráficos, radiales, televisivos y virtuales. Actualmente conduce su programa Futuro Imperfecto, los miércoles a las 22 por Radio UBA. También dicta cursos sobre historia del rock y periodismo. Tiene ocho libros publicados.

Por su parte, nacido en Mar del Plata, Fernando Blanco se dedicó a la música desde chico desarrollando una prominente carrera con su primera banda profesional: Los Super Ratones. En el 2001 armó Nube 9 para interpretar la música de los Beatles y en paralelo continuó con su carrera solista. También ha recorrido la Argentina y ha editado dos DVDs. Sus trabajos solistas, con música propia, incluyen: Blanco Móvil (2005),Mares Lejanos (2008), Días Movidos (2012) y Luces y Sombras (2017).