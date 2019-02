En Tucumán buscan el consenso

Además de Elías de Pérez, ya hicieron conocer públicamente el deseo de ser candidatos a gobernador el diputado nacional José Cano, el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay y el subsecretario del Interior de la Nación, Domingo Amaya. La senadora indicó que los precandidatos no están enfrentados entre sí y que buscarán la forma de elegir lo mejor para la ciudadanía “poniendo el bien común por encima de las prioridades particulares, porque en Tucumán no alcanza con un cambio, es necesario llevar adelante una revolución”.