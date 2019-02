¡Epa Pedrito Troglio, sas cosas no se dicen!

LA PLATA.- Trataba de mostrar tranquilidad en la conferencia de prensa Pedro Troglio, pero el técnico de Gimnasia estaba hecho un volcán. Caliente. con expresiones impropias de un caballero como él: “Las críticas de los que no vienen acá me chupan un huevo...”, disparó enojado por las críticas de la prensa al momento del equipo. “GImnasia no está prendido fuego como dicen algunos”, agregó apuntando a un diario de La Plata que aseguró que Troglio, con los cuatro cambios para hoy, estaba dando “un manotazo de ahogado para encontrar el equipo y salvarlo del incendio”.