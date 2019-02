Ernestina Pais, en “guerra” en redes sociales

Después de la detención del hijo de Federica Pais, en las redes sociales se desató una polémica acerca del rol que cumplió su hermana, Ernestina, quien enseguida salió a separarse del caso y a decir que hacía cinco años que no tenían contacto. “No lo crío yo y no lo veo hace cinco años”, dijo en una de sus tuits. Sus dichos generaron fuertes críticas en la red social y una seguidora le comentó: “Wow más que hermana una enemiga. No da que aclares eso...” Entonces, Ernestina le respondió: “¿Cómo no lo voy a aclarar si me desean la muerte por ejemplo? Es lo básico, yo no soy Federica y punto. Lo demás lo imaginan ustedes”. “Yo en vez de aclarar la hubiera defendido con uñas y dientes”, le retrucó la usuaria. Y ella aclaró: “Yo la defiendo con uñas y dientes, pero no tengo por qué soportar que me deseen la muerte”. Otra persona también le escribió: “La ley primera de los hermanos sean unidos acá no aplica”, a lo que la conductora le contestó “yo la amo pero no voy a permitir que me deseen la muerte pensando que soy otra persona”.