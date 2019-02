“Error es dejar afuera de la unidad a Cristina”

Daer afirmó que “Lavagna es una persona totalmente necesaria para la unidad opositora, no puede ser el candidato de Lifschitz” y agregó que “no me resigno a la unidad del peronismo. Urtubey no es alguien necesario en el camino, como si lo es Sergio Massa”.

Por otro lado, expresó que “no descartamos” un paro general antes de las elecciones, “porque la crisis se va a ir agudizando”. En este sentido, remarcó que “la única institución que puede declarar un paro es la CGT”.

“Si perdemos las elecciones, lo primero que van a hacer es venir por los derechos laborales”, advirtió Daer.

El dirigente gremial concluyó que “le planteamos al FMI nuestra preocupación por la situación social del país”.

Daer sostuvo que “le planteamos al Fondo que con esta política de ajuste, que tiene como único objetivo el déficit cero, se agudizaron los problemas, tenemos más pobres, más desempleados, y la tan enarbolada apertura económica genera cada vez más incertidumbre en sectores productivos”.

“Nosotros no vamos a sentarnos con el Fondo porque pueden ser más o menos simpáticos, sino a decirles: esto no va más”, afirmó Daer.

Consultado en particular sobre los reclamos de sus colegas sindicales críticos de la CGT, afirmó que “son sectores minoritarios y hay diferentes miradas”.

“Algunos tienen una mirada testimonial, se sientan en la silla y lo plantean (hacer un paro), mientras que nosotros estamos intentando salidas que vengan acompañadas de un debate público”, agregó, en particular, sobre el camionero Hugo Moyano.