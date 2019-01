“Es la primera amenaza e este tipo que sufro”

La mañana de ayer no fue otra más para el referente de la Agrupación Celeste. Sin dar de baja ninguna hipótesis, el dirigente del Cervecero relató: “Todo ocurrió en horas de la madrugada y me doy cuenta a eso de las 7 cuando salgo para trabajar”. El dirigente se preocupó en remarcar que tiene “muy buen contacto con la masa societaria” y que no tiene “problemas con nadie”, pero también manifestó: “Seguramente se habrá filtrado que puedo ser candidato a presidente en las próximas elecciones y usan este método como amedrentamiento. Es la primera amenaza de este tipo que sufro, pero no descarto nada”.

Además, respecto de la reacción de su núcleo familiar, comentó: “Mi familia está consternada pero me apoya completamente. Mi mujer sabe a lo que me expongo. Somos personas de bien y seguiremos adelante de la misma forma que lo hacemos”

El descontento por la gestión de Marcelo Calello no es desconocido, pero la masa de socios del Cervecero se ha manifestado dentro los límites de lo correcto. Sin embargo, como remarcó Araujo, algunos creen que este repudiable comportamiento puede estar asociado a su intención de presidir el club por afuera de la lista que nucleó a distintas agrupaciones y que llevó a Calello a la presidencia.