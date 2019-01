El defensor habló con Perspectiva Sur y manifestó su malestar por el cierre de año con escasa cosecha y al respecto agregó: “Queríamos terminar con una buena imagen. Quizá en algunos aspectos se consiguió y en otros no, pero esto es así, la B Nacional es una categoría en la que por detalles ganás o perdés partidos”.

En este sentido, enfatizó que el arranque no tendrá matices sencillos, así que se aferra a transitar y superar los desafíos con madurez, porque ya atravesó un momento similar: “Arrancar en descenso no es fácil, aunque en mi caso, desgraciadamente me tocó mucho tener que pelear por este tipo de situaciones, tanto en Quilmes como en otro club. Ya estoy acostumbrado y lo tomo de otra manera, pero reconozco que es una presión estar ahí abajo, es una lucha totalmente distinta, por eso debemos estar tranquilos, enfocados en hacer las cosas bien, y trabajar para mejorar, porque así los resultados se van a empezar a dar”.

Por último, soltó: “No es solamente a Quilmes al que le cuesta esto, les ha pasado a la mayoría de los equipos, cuando van mal les pasa lo mismo. Por eso hay que barajar, dar de nuevo y cambiar la cabeza para tener un mejor semestre”.