Escobar: Sujarchuk fabricará alcohol en gel, barbijos y camisolines

Luego de que se informara sobre dos nuevas muertes por COVID -19 registradas en Escobar en las últimas 48 horas, con las que se totalizan 31 desde que comenzó la pandemia, el controvertido intendente Ariel Sujarchuk emitió un mensaje a los vecinos de ese partido para comunicarle las decisiones que tomó para hacer frente al coronavirus, que incluyen desde el cierre de todos los espacios públicos hasta la producción propia de alcohol en gel, barbijos y camisolines.

Muertos y contagiados

Las autoridades sanitarias de Escobar informaron que anoche (martes), debido a la COVID-19, falleció un vecino de 76 años, del barrio Maquinista Savio y que se trata del segundo deceso por esta enfermedad en las últimas 48 horas, con los cuales suman un total de 31 decesos en el territorio del municipio desde que comenzó la pandemia.

Asimismo, citando las cifras del Servicio Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA), la Mesa Local de Emergencia Sanitaria agregó que se registraron otros 29 contagios, con los que son 910 los escobarenses infectados durante los últimos meses.

Sujarchuk habla a los contribuyentes como si fueran sus hijos

Es sabido que las grandes crisis revelan a los grandes dirigentes. Pero no es el caso de Sujarchuk, quien frente a la crisis provocada por el coronavirus, decidió emitir un mensaje grabado que publicó en el sitio de la municipalidad en el que se dirige a los contribuyentes de ese partido, señalando que les hablaba "con la misma sinceridad que le hablaría sus hijos", frase que, al menos puede calificarse como poco feliz, pues el jefe comunal es el empleado de los vecinos y, en consecuencia, no debería hablarles como si lo hiciera a niños o adolescentes, porque de suyo, ello implica cierto menosprecio y falta de respeto. El jefe del Intendente es el conjunto de los contribuyentes de Escobar que le pagan su sueldo (muy alto) y que, pese a la crisis, Sujarchuk no se redujo.

También les informó el cierre de todos los espacios públicos (Polideportivo, Granja, teatro) y hasta los juegos para niños de las plazas.

Prosa confusa

Durante su alocución, el intendente desarrolló una prosa confusa, con frases rebuscadas como esta "definición": "La libertad que nos da nuestra humanidad, también es un uso racional de nuestras conductas". Seguramente esta sentencia no pertenece a ningún prócer.

El Churchill de Escobar

Con un tono dramático, como el que usara el primer ministro birtánico Winston Churchill cuando le habló a los representantes del pueblo inglés el 13 de mayo de 1940, durante la II Guerra Mundial, (la famosa promesa de "sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor"), Sujarchuk, "el Churchill de Escobar", les anticipó a sus vecinos que el propio municipio fabricará "alcohol en gel, barbijos y camisolines" para uso propio y de terceros.

Como viene sucediendo desde que comenzó la pandemia, En Escobar no se informa con claridad sobre la cantidad de testeos que se hicieron en el municipio, ni la disponilidad medios (camas, respiradores, etc) destinados a hacer frente al coronavirus.