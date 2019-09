Este es el avance del video de The Beatles de "Here Comes The Sun", pedazo de "temaiken" compuesto por George Harrison.

The Beatles - Here Comes The Sun

La canción formó parte del disco Abbey Road, y en el video se observará el legendario estudio de grabación donde aparecen las violas de las leyendas John Lennon y Harrison, el bajo Höfner modelo 500/1 de Paul McCartney, y la histórica batería de Ringo Starr. Además aparecerán los 4 gigantes de Liverpool con imágenes inéditas.

Versiones inéditas

En este mes de los 50 años de Abbey Road, desde el canal oficial de The Beatles publicaron dos "temucos" que forman parte de la leyenda, pero que son versiones inéditas. Las canciones que aparecieron son "Come Together" y "¡Oh! Darling" .

Escuchá la versión inédita de "Come Together":

The Beatles - Come Together (2019 Mix / Audio)

Así es la versión inédita de "¡Oh! Darling":