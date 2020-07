Tras la muerte del empresario periodístico, el pasado 25 de marzo, sus tres hijos mayores, Rosario, Dolores y Bartolomé Mitre (hijo), estuvieron de acuerdo en que Nequi Galotti –su última pareja- fuera la administradora temporal de los bienes hasta que se resuelva la complicada sucesión. Pero esta decisión habría sido impugnada por Esmeralda a través de su abogado Santiago Yofre.

"Yo a Nequi se lo dije en la cara. Mantenemos una buena relación. Está muy acostumbrada a escuchar las verdades que digo y pienso. Así como digo cosas duras, no quiere decir que no la quiera, le tenga cariño, la respete. No es una opinión, es algo fáctico: no quiero que haga eso porque es mío, y no lo sabe hacer”, afirmó recientemente la actriz en diálogo con Confrontados.

Y esta no es la única novedad que rodea una disputa que promete tener muchos episodios más. Según informaron en Intrusos, los tres hermanos mayores recurrirán a la Justicia para pedir que le realicen pericias psiquiátricas a la participante del reality show con el fin de determinar si sus últimas declaraciones son valederas.

Después de asegurar que su padre le confesó que ocultó una cuenta en Suiza para evitar que fuera incorporada en la división de bienes durante el divorcio que con su madre, Blanca Isabel Álvarez De Toledo, no caben dudas que Esmeralda está atravesando una sucesión que podría ser hasta más mediática que la pista del Cantando.

