"El me había adelantado de que iba a pasar eso, pero no sabía que le chupaba el cuello con la lengua. Me pareció fuerte e innecesario, una provocación al pedo, porque no le sumó a la coreografía. Sí tuvo repercusión, más que nada porque saben que a mí me molesta. Pero fue innecesario. A diferencia al beso con Fede, que estaba justificado porque la letra lo decía y se lo avisamos a nuestras respectivas parejas", dijo Lourdes y confirmó que fue una venganza.

"Esto fue por el beso con Fede, quisieron seguir jugando con eso. La diferencia es que nosotros se lo avisamos a nuestras parejas", dijo.

¿Bianca Iovinetti le metió los cuernos a Fede Bal?

ADEMÁS:

Jimena Barón y Mauro Caiazza se separaron y contaron los motivos

Escándalo a Beneficio entre Flor de la V y Maju Lozano