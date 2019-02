Abogada de Thelma Fardín desmintió dichos de Burlando

Esa versión la hizo rodar el propio Fernando Burlando, abogado del actor, quien en los últimos días declaró: “Yo le dije a Juan que es posible que quede detenido en una cárcel de Nicaragua. Le tuve que decir la verdad. No puedo mentirle a un cliente sobre una realidad. Darthés se pondrá a derecho y puede quedar detenido tres meses en una cárcel de Managua”, remarcó.

Esto fue, para la defensa de Thelma, una estrategia para embarrar la cancha y dilatar la presentación en Nicaragua. Por eso emitió un comunicado donde deja en claro lo pasos a seguir. “En Nicaragua, una vez iniciado el proceso penal ante un juez, es cuando se determina la imposición de prisión preventiva como medida cautelar para un acusado. En este caso, aún no se encuentra en esa etapa. Adelantar los resultados en este momento sería realizar especulaciones”, aseguró la letrada en el comunicado que difundió ayer, luego de que Fernando Burlando dijera que su defendido podría ser arrestado en Nicaragua cuando se presente ante el magistrado.

Luego, Cruz Rojas, contó en un comunicado oficial. “El equipo que trabaja en el acompañamiento de Thelma Fardin en relación a la denuncia en contra de Juan Pacífico Dabul (nombre real de Darthés) aclara: La causa todavía se encuentra en proceso de investigación, donde se deben recopilar diferentes elementos de prueba”, dice en uno de sus puntos.

Quien también habló fue Fernando Burlando y trató de motivar a su cliente. El abogado contó que no lo ve bien de salud y que por momentos siente que baja los brazos. “El no está en el mejor estado, es difícil convivir con acusaciones. A él le llega información de todo tipo de lo que pasa acá”, explicó. “Me gustaría verlo más fuerte, más combativo”, criticó el letrado, y aseguró que no es necesaria su presencia en la audiencia del 12 de febrero contra la Anita Coacci. “No tiene mucho sentido la audiencia porque dijeron que no va a haber conciliación”, explicó el defensor de Darthés. “Quiero chequear bien lo que pueda pasar con una llegada de Juan a los Tribunales”, sostuvo.

Burlando también habló sobre la causa del actor contra Calu Rivero, y rememoró los problemas de salud que acecharon a Darthés tras la denuncia de Fardin. “Fue un combo de situaciones lo que no le permitió seguir en la causa contra Calu”, explicó, haciendo referencia a la audiencia en la cual Juan no se presentó. “Estamos intentando demostrar que pasó ese día”, añadió, con el objetivo de no perder la causa por calumnias e injurias que tiene contra la actriz protagonista de Campanas en la noche.