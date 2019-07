Alberto Cormillot: "A mí recién me pidieron ayuda el viernes"

Además Cormillot reveló cuál fue la última noticia que tuvo de Maxi, a horas de su desenlace fatal: "El viernes pasado un colega me mandó un audio de WhatsApp a las tres de la tarde; en ese momento estaba grabando y lo escuché a las seis y veinte. Entonces, hablamos a esa hora y me dijo "mirá, Maxi está mal", y me preguntó si lo podíamos internar. Ahí le dije que tenía que hablar el municipio de La Matanza, donde estaba Maxi Oliva, con el partido de Malvinas Argentinas, donde está la clínica municipal que dirijo. A la mañana siguiente, estaba en una inauguración en Tigre, junto con el intendente y el secretario de salud de Malvinas. Se comunicaron con sus pares de La Matanza y a los 40 minutos estaba la ambulancia con la cama para el traslado. Falleció en ese momento", dijo.

ADEMÁS:

Repudiaron a Delfina Blaquier por pintar un pony con purpurina

El desafío de Momo: el aterrador mensaje viral llega a Hollywood

Y remarcó que ellos no veían seguido al paciente. "Se habla de abandono de persona con un paciente al que no veíamos hace un año", enfatizó indignado. Luego, el médico aclaró: "El padre de Maxi nunca intentó hablar conmigo. Es más, nadie habló conmigo durante todo este año, no tengo un solo mensaje de WhatsApp. El viernes me pidieron ayuda de forma concreta".

Al final, Alberto Cormillot argumentó por qué Maxi Oliva no fue sometido a una cirugía que le ayude a bajar de peso: "El tenía contraindicaciones médicas muy fuertes para operarse. Era más riesgoso operarlo". Una polémica que sigue, después de una muerte.