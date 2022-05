Alejandra Pradón y sus picantes revelaciones sobre Tinelli

“¿Nunca saliste con un casado?”, fue la pregunta de Nazarena Vélez que disparó el tema de conversación con Pradón, quien respondió con un rotundo "No", aunque luego indicó: "Me he enterado después que eran casados".

Enseguida, la mamá de Barby Vélez le dijo: "¿Y cuando saliste con Marcelo (Tinelli) no estaba casado?

"No se puede decir la época, fue hace mucho y no salí una vez, fueron varias veces y ya eramos amigos. Ha venido a dormir la siesta conmigo, venía a pasar un rato, a descansar”, confesó la rubia.

Además, indicó que el Teto Medina se había enojado con ella porque cuando estaba con Tinelli en su habitación lo dejaban solo en el living.

"El Teto se enojó mucho porque después le hacían burlas porque lo ponían como tonto que estaba con el control", agregó.

Pradón, durante su visita a LAM, también recordó los momentos que pasó con Carlos Menem, Guillermo Cóppola, Silvio Soldán y exfutbolistas.

"Dormí en la Quinta presidencial", soltó la vedette sobre su vínculo que mantuvo con el expresidente Menem.

La rubia estuvo acompañada por su abogada debido a un cuadro tarifario que circuló por las redes con su nombre y fotos ofreciendo servicios sexuales, a lo que acusó que recibió un hackeo en sus dispositivos por las imágenes publicadas.