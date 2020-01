Álvaro Morte: "Siempre es necesario entender a tus personajes"

"Óscar es un personaje muy distinto. Ya desde la confección del guión no tiene nada que ver con El Profesor y desde la ejecución, desde la interpretación, también he intentado que se alejara", relató Morte en referencia a su búsqueda de "versatilidad" en la serie cuya segunda y última temporada se acaba de estrenar a través de Movistar Play.

Luego de la explosión de repercusión vivida con "La casa de papel", cuya cuarta parte llegará el 3 de abril a Netflix, su creador, Álex Pina, volvió a confiar en Morte para estelarizar "El embarcadero".

La serie estrenó en 2019 y relata la historia de Alejandra (Verónica Sánchez), una arquitecta a la que le comunican que su esposo Óscar (Morte) ha muerto, según todos los indicios, por mano propia. La mujer descubre pronto que Óscar tenía una amante desde hacía ocho años; una mujer llamada Verónica (Irene Arcos) con la que tenía una hija y una vida paralela en la idílica Albufera valenciana.

Desesperada por conocer y comprender una faceta de Óscar que desconocía, Alejandra comienza a relacionarse con Verónica y con el maravilloso mundo libre de prejuicios en el que se desenvuelve, en un entramado que propone derribar tabúes y cuestionar preconceptos sobre el poliamor y la fidelidad.

Óscar es bígamo,¿Temía que causara rechazo en el público?

-Era uno de los grandes retos al que nos enfrentábamos, porque partimos con una condena casi directa, desde el momento en el que lo presentamos es un hombre que engaña a su mujer. Intentamos no demonizarlo por el hecho de engañar a su esposa. Intentamos explicar que por mucho componente sexual que tenga la serie no es un flechazo; el enamoramiento de Óscar no queda en eso, se enamora no solamente de Verónica, sino de La Albufera en sí, de toda la vida a la que esta otra mujer le abre la puerta. Óscar no busca fuera de casa algo que siente que no tiene, como algunas parejas que una de las partes es infiel porque ya no tienen sexo o ya no se soportan. Sin dejar de estar enamorado de su mujer, también se enamora de otra persona.

¿Consiguió comprenderlo?

-Tenía que hacerlo. Para mí es absolutamente necesario que entiendas a tu personaje para poder interpretarlo. Otra cosa es que estés de acuerdo o no con las decisiones que toma. Poniendo un ejemplo muy radical, si yo tuviera que interpretar a Hitler necesitaría entender por qué toma la decisión de aniquilar a todo judío que se le pone delante. Otra cosa es que yo esté de acuerdo, que por supuesto no lo estoy. En el caso de Óscar, fue pensar que las quiere no de la misma manera, sino de una forma equivalente. Verónica y Alejandra le ofrecen universos, vidas absolutamente distintas y cada una de las dos llena partes muy diferentes de la suya.