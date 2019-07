En tanto, el último domingo en medio de una gira con la obra Süllermanía, su protagonista se quebró en el escenario al afirmar que el cuadro de su madre Nélida internada en terapia intensiva se agravó. Asimismo, el abogado y amigo de Sergio Denis, Diego Colombo, contó que a cuatro meses de la internación del cantante se abriría una pequeña esperanza: "El está físicamente bien asistido y psicodinámicamente bien compensado".

Mientras Carmen Barbieri y su hijo Federico Bal siguen de gira por el interior del país, este fin de semana se presentó la obra Nuevamente Juntos en Mendoza y ayer regresó a Buenos Aires y visitó a su ex pareja, Santiago Bal, quien se recupera con mucha lentitud en una clínica de rehabilitación: "Hay una evolución muy lenta. No habla porque le falta el aire. Yo siento que es muy cruel decir que de a poco se está apagando porque yo soy así, muy dramática. Es como volver a empezar, recién puede tomar el té solo. La verdad es que estoy muy cansada de ver sufrir tanto a Santiago".

Por otro lado, Silvia Süller vive un difícil momento familiar. su madre Nélida ingresó a terapia intensiva en un estado de gravedad. Aún no trascendió el cuadro. En el ciclo Todas las Tardes (Canal 9, con Maju Lozano), el panelista Lío Pecoraro contó que los hijos, Guido (mediático como su hermana) y Marcelo acompañaban a la madre en el sanatorio.

Pese a la internación de su madre, Süller cumplió con su compromiso laboral con su unipersonal y arriba del escenario se quebró ante su público y confesó el duro momento familiar que transita: "Mi madre hace cinco días que está en terapia intensiva y muy grave. No se sabe lo que tiene. Pido una cadena de oración para ella y ojalá que salga todo bien sino ya no me queda más nada en la vida". Desde las butacas una persona le gritó que "tenés al público" como forma de apoyo y ella contestó: "Yo siempre dije que mi familia es el público, tuve una familia muy anormal... Ustedes saben lo que es mi vida".

A cuatro meses de la tremenda y casi fatal caída de Sergio Denis de un escenario en la provincia de Tucumán, su amigo y abogado, Diego Colombo, en diálogo con Implacables (Canal 9, domingo a las 20) salió a cruzar a la última novia de Denis, Verónica Monti quien afirmó que se pareja se encuentra en "estado vegetativo". Ni la familia ni él avalan la conducta de Monti a tal punto que apelaron a la justicia para colocar un "bozal legal" y Colombo señaló sobre la salud del cantante: "Las novedades que esperamos todavía no han llegado, pero él está físicamente bien asistido y psicodinámicamente bien compensado", dijo. Y agregó: "Hay esperanzas".

Colombo también se refirió a las declaraciones de la última novia, Verónica Monti, sobre la evolución del cantante: "Son apreciaciones de ella. Yo no puedo decir que sea un estado vegetativo. Lo que sí sé es que él tiene los ojos abiertos, hace pequeños movimientos y tiene una mirada fuerte...".

Por último, contó lo que percibe cada vez que visita a su amigo en el sanatorio que hace dos meses está internado en Buenos Aires: "Creo que Sergio nos escucha y recibe los estímulos de quienes lo visitan".