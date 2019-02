El video comienza con un descargo de la joven contra “los que dicen que busco marketing”, indicando “ahora que estoy en mi casa, tranquila, no paseándome por los programas de TV, ni los medios, ni los móviles, no estoy ni ensayando para el Bailando ni grabando una novela, estoy en mi casa estudiando”.

"Todo eso dice mucho de lo cobarde que sos. Hablo de mi caso porque es mío y de nadie más, creo que se quiere sacar el foco de los más importante que es que un juez penal a pedido mío prohibió que me vieras", expresó Anna.

ADEMÁS:

Y continuó, subiendo el tono de su denuncia: "¿No te acordás cuando dormías desnudo al lado mio? Cuando dormías desnudo vos y tu novia en la misma habitación que yo. Porque vi todo, porque ni taparte sabías, ni para eso servís", reveló Anna, y agregó: "No das la cara porque no tenés, mandas voceras que debés financiar".

También denunció situaciones de violencia de género, al mencionar: "Nunca te privaste de llamarla puta a mamá. Cuando me dejabas encerrada en un auto, sabiendo muy bien que no tenía la fuerza para sacarme el cinturón de seguridad. Cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa ¿En serio no te acordás? Porque yo sí”.

“Seguro no sabías que yo veía las bolsas llenas de guita en la mesa de tu departamento, ahora sí lo sabes", disparó, y apuntó contra Amalia Granata al indicar: “Decile a tu amiga que no hable de lo que no sabe. Que no mienta. Que puede invertir su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer”.

Y finalizó: “No te odio, lo único que siento por vos es vergüenza. Porque vos, perverso y siniestro como muchos otros, das vergüenza. Hoy es mi testimonio, mañana es el de otra, porque lamentablemente la fila no termina acá”.

El video fue compartido por el periodista en el momento en el que Andrea del Boca se encontraba en el estudio, y estaba siendo entrevistada por la causa que afronta en relación a la novela “Mamá corazón”.